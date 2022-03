Die Gewerkschaft ver.di nutzt den Weltfrauentag, um ihren Forderungen in den laufenden Tarifverhandlungen für Sozial- und Erziehungsdienste Nachdruck zu verleihen. Unter anderem in Mannheim.

Am Internationalen Frauentag am 8. März werden zahlreiche Erzieherinnen streiken. Dabei stehen zwei Ziele im Fokus: eine bessere Bezahlung und mehr Wertschätzung für sogenannte Frauenberufe.

"Es bietet sich an, wenn wir schon eine Tarifrunde haben, die mit dem internationalen Frauentag durchzuführen. Arbeitskämpfe in diesem Bereich werden weiblicher. Es gibt mittlerweile viel mehr Frauen, die sich gewerkschaftlich engagieren und auch vehement für ihre eigenen Interessen eintreten."

Bei der ersten Verhandlungsrunde im Sozial- und Erziehungsdienste am 25. Februar in Potsdam war laut ver.di in zentralen Punkten und vor allem beim Thema Entlastung kein Entgegenkommen der Arbeitgeber erkennbar. Die Schwerpunktaktionen von ver.di in Baden-Württemberg sind in Mannheim und Stuttgart.

Zahlreiche weitere Aktionen in der Region

Es wird aber nicht nur gestreikt in der Region, viele Institutionen laden zu besonderen Veranstaltungen und Aktionen ein. In Heidelberg etwa bietet die Akademie für Ältere ein umfangreiches, mehrtägiges Veranstaltungsprogramm an - angefangen von einem Vortrag über Hildegard von Bingen bis hin zum Stadtrundgang im Zeichen bekannter Frauen. Ebenfalls in Heidelberg beteiligt sich der Karlstorbahnhof mit einem Diskussionsabend am Weltfrauentag. In Mosbach-Neckarelz (Neckar-Odenwald-Kreis) lädt das Kino wieder zu den Frauen-Filmtagen ein. In Bensheim (Kreis Bergstraße) wird das Rathaus mit einer Flagge zum Internationalen Frauentag geschmückt. Das Landratsamt Mosbach will gleich ein doppeltes Zeichen setzen: Das Gebäude soll am Abend in den ukrainischen Nationalfarben gelb und blau beleuchtet werden - auch im Hinblick auf den Weltfrauentag.

"Wir haben uns ganz bewusst dazu entschlossen, dieses leuchtende Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, aber genauso für den Frieden in der ganzen Welt, am Weltfrauentag zu setzen, weil doch deutlich ist, dass Kriege immer noch von Männern geführt werden, dass aber Frauen ganz besonders unter den Kriegsfolgen zu leiden haben und nicht selten Opfer begleitender Gewalt werden."

Mannheim feiert am Weltfrauentag das Jubiläum 35 Jahre Gleichstellungsarbeit mit einem "Fachforum für feministische Streitkultur jenseits der Verhärtungen". Im Mannheimer Cinema Quadrat läuft der Dokumentarfilm "Die Unbeugsamen" über Politikerinnen, die sich ihre Beteiligung an der Gestaltung der BRD schwer erarbeiten mussten, wie es in der Ankündigung heißt.

Weltfrauentag seit 1921

Der Internationale Frauentag wird seit über 100 Jahren gefeiert. Zu Ehren der Rolle der Frauen in der Revolution wurde auf der Zweiten Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen 1921 in Moskau auf Vorschlag der bulgarischen Delegation der 8. März als internationaler Gedenktag eingeführt.

In Deutschland ist er kein gesetzlicher Feiertag – mit einer Ausnahme: um ein Zeichen zu setzen, hat der Stadtstaat Berlin den internationalen Frauentag zum zehnten gesetzlichen Feiertag erklärt. Seit 2019 ist dieser Tag in Berlin deshalb arbeitsfrei.