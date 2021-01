Nach dem Weihnachts-Lockdown gibt es in einzelnen evangelischen und katholischen Kirchen Mannheims wieder Präsenzgottesdienste.

Das Schutzkonzept, um Corona-Infektionen zu verhindern, bleibt bestehen. Unverändert bieten beide Konfessionen dazu Online-Formate an. Die Entscheidung darüber haben die jeweiligen Gemeinden und Seelsorgeeinheiten in Eigenverantwortung getroffen. Sie gelten bis vorerst Ende Januar.

Katholisches Dekanat

In den sieben katholischen Seelsorgeeinheiten im Dekanat Mannheim finden nur in ausgewählten Kirchen Präsenzgottesdienste statt. Die Hygiene- und Lüftungskonzepte würden in den betreffenden Kirchen lückenlos eingehalten, erklärt der katholische Dekan Karl Jung.

Man habe sich "für diese vorsichtige Lösung entschieden, im Vertrauen darauf, dass die Mitfeiernden verantwortungsbewusst im Blick auf sich und ihre Nächsten mit diesem Angebot umgehen werden".

Verzicht auf Gemeindegesang

Die Zahl der Mitfeiernden bei den katholischen Gottesdiensten bleibt weiterhin begrenzt, es besteht Maskenpflicht, die Mindestabstände müssen eingehalten werden. Auf den Gemeindegesang wird verzichtet. Die Gotteshäuser bleiben mit einer Temperatur von rund zehn Grad Celsius weitgehend unbeheizt und werden gelüftet und desinfiziert. Die katholischen Kirchen – auch die, in denen keine Gottesdienste bis 31. Januar gefeiert werden – sind für das persönliche Gebet geöffnet und die Seelsorgenden vor Ort bleiben ansprechbar.

Evangelische Gemeinden

In zwei der 20 evangelischen Gemeinden in Mannheim finden ab 17. Januar wieder Präsenzgottesdienste statt. "Wir wollen einen solidarischen Beitrag zum Schutz vor allem der vulnerablen Menschen leisten, sehen aber andererseits auch das dringende Bedürfnis derer, die mit ihrer Not, Angst und Sorge das geistliche Miteinander in Gemeinschaft und auch eine Ansprache brauchen", sagt der evangelische Dekan Ralph Hartmann: "Die badische Landeskirche empfiehlt ab einer Inzidenzzahl von 200 die Form des Online-Gottesdienstes. Ab einer Inzidenzzahl von 300, so die Landeskirche, solle auf Präsenzgottesdienste ganz verzichtet werden. Derzeit liegt die Inzidenzzahl in Mannheim unter 200."

Sonntagsgottesdienste

Sonntagsgottesdienste gibt es ab 17. Januar in der Christuskirche und Friedenskirche und im Pfarrsaal der Ökumene-Kirche St. Pius, Neuostheim sowie im evangelischen Gemeindezentrum Neuhermsheim.

Auch Telefonandachten

Die meisten Gemeinden bieten laut der Presseerklärung alternative Gottesdienst-Formen und Aktionen an. Gottesdienste nach Hause bringt auch das Rhein-Neckar-Fernsehen, das an allen Januar-Sonntagen um 10 und um 14 Uhr einen evangelischen Gottesdienst ausstrahlt: Am 17. Januar kommt der TV-Gottesdienst aus der Petruskirche, Wallstadt. Rund um die Uhr können zudem kurze Telefonandachten unter der Rufnummer 0621 / 28000-111 gehört werden.

Online-Angebote

Die beiden Konfessionen hatten wegen der gravierenden Pandemiesituation in Mannheim beschlossen, vom 18. Dezember bis zum 10. Januar keine Präsenzgottesdienste zu feiern. Für alle, die Gottesdienste nicht in Kirchen feiern können oder wollen, bieten beide Konfessionen Online-Angebote, die auf den Homepages www.ekma.de und unter www.kathma.de zusammengestellt sind.