Die katholische und evangelische Kirche, werden sich mit einem rund 400 Quadratmeter großen, Kirchengarten an der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim beteiligen. Der nahe am Haupteingang des Buga-Geländes gelegene Garten soll den Grundriss einer klassischen Kathedrale haben und ein Ort für Rückzug und Stille werden. Das sagte am Donnerstag Mitorganisatorin und BUGA Pfarrerin Nina Roller dem SWR. In dem Kirchengarten wird auch ein kleiner Bach angelegt. Alle Aktionen sind ökumenisch geplant.