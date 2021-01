per Mail teilen

Einmal den Lotto-Jackpot knacken - davon träumen wohl die meisten Lottospieler. Dafür müssen sie jetzt aber tiefer in die Tasche greifen. Bei „6 aus 49“ kostet ein Tippfeld ab heute 20 Cent mehr als bisher. Wie kommt das bei den Lottospielern an? - Wir haben uns in Mannheim-Waldhof umgehört.