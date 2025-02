In Baden-Württemberg gibt es insgesamt mehr als 50 Kommunale Kinos, die nicht gewinnorientiert sind und teils bezuschusst werden. Wie geht es den Kinos in Zeiten von Streaming-Plattformen?

Neben gewerblichen Kinos gibt es sogenannte Kommunale Kinos, die häufig von der Kommune (teil)finanziert werden. In den kleineren Kinos werden Blockbuster, aber vor allem speziell kuratierte Filme gezeigt - zum Beispiel zur Filmhistorie oder Kunstgeschichte. Allein in Baden-Württemberg gibt es derzeit mehr als 50 Kommunale Kinos. Das teilte der Landesverband Kommunale Kinos Baden-Württemberg (LKK) mit. Die meisten Kommunalen Kinos werden von den Kommunen und der MFG Filmförderung Baden-Württemberg finanziell unterstützt.

Kino in Ketsch mit knapp 50 Ehrenamtlichen

Einige kommen aber auch ohne eine regelmäßige Förderung aus, wie beispielsweise das "Central Kino" in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) , das 2013 von einem Verein übernommen wurde, nachdem der ursprüngliche Betreiber aufgegeben hatte. In dem kleinen Kino ist Platz für etwa 170 Besucherinnen und Besucher. Knapp 50 Ehrenamtliche und ein paar wenige Minijobber kümmern sich täglich um den Verkauf, das Programm und die Technik. Weil kaum Personalkosten anfallen, läuft hier der Kino-Betrieb, sagt Eberhard Oehler vom Betreiberverein.

Durch die Arbeit der Ehrenamtlichen tragen wir uns, erwirtschaften ein kleines Plus. Dadurch brauchen wir nicht ums Überleben kämpfen.

Inzwischen gebe es auch wieder mindestens so viele Besucher wie vor der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt mehr als 23.000 Kino-Fans nach Ketsch in das kleine Kino. Gezeigt werden Filme, die es in der Region sonst nicht zu sehen gibt, so Oehler. Dazu zählen zum Beispiel Dokumentarfilme. Zum Programm gehören aber auch Vorträge, Lesungen, Diskussionen und andere Live-Veranstaltungen. Das mache das Ketscher Kino aus, das inwzischen zu einem "sozialen Treffpunkt" geworden ist, sagt Eberhard Oehler.

In Baden-Württemberg gibt es mehr als 50 Kommunale Kinos - darunter das "Central Kino Ketsch". SWR

Mannheim: "Cinema Quadrat" gehört zu den ältesten Kommunalen Kinos

Ähnlich wie in Ketsch sind auch im Mannheimer "Cinema Quadrat" klassische Filme zu sehen, die in gewerblichen Kinos nicht laufen. Getragen wird das Kino von einem im Jahr 1971 gegründeten Verein. Damit zählt es zu den ältesten Kommunalen Kinos in Deutschland. Mehr als 500 Mitglieder hat der Verein nach eigenen Angaben. Sie können sich engagieren und bei der Auswahl der Filme mitentscheiden.

Neben den Mitgliedsbeiträgen bekommt das "Cinema Quadrat" auch Förderungen von der Stadt und der MFG Filmförderung Baden-Württemberg. Anders als in Ketsch gibt es im "Cinema Quadrat" drei Teilzeitstellen - in den Bereichen Programm, Technik und Medienarbeit. Die Basis überhaupt seien aber auch hier die Ehrenamtlichen, erzählt Harald Mühlbeyer, Sprecher des Mannheimer Kinos. Etwa 20 Ehrenamtliche engagieren sich zum Beispiel im Vorstand oder Verkauf. Im 110-Plätze-Kinosaal werden nicht nur Filme gezeigt: Auch Regiebesuche, Filmdiskussionen, Einführungen und Open-Air-Kino stehen auf dem Programm.

"Karlstorkino" in Heidelberg - 20.000 Besucher in 2024

In der Heidelberger Südstadt gibt es das "Karlstorkino". Geöffnet hat das Kommunale Kino das ganze Jahr über, etwa 700 Veranstaltungen werden jedes Jahr geboten. Im "Karlstorkino" gibt es vier Festangestellte in Teilzeit, die für die Technik, Medienarbeit und das Programm zuständig sind. Dazu kommen Aushilfen, die an der Theke arbeiten und Tickets verkaufen. Mit den festen Stellen habe sich das Kino in den vergangenen Jahren weiter "professionalisiert". Man sei "strukturell auf eine Förderung angewiesen", erzählt der Geschäftsführer Daniel Wachter. Von der Stadt Heidelberg bekommen sie demnach 160.000 Euro im Jahr, die MFG bezuschusst jedes Jahr weitere 80.000 Euro.

Im Saal gibt es rund 90 Sitzplätze. Pro Vorstellung gebe es eine Auslastung von etwa 30 Prozent. Für ein Kommunales Kino sei das "eine ordentliche Zahl", so Wachter weiter. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt rund 20.000 Zuschauer ins Karlstorkino - darunter seien viele Stammgäste. "Man kennt sich auch persönlich und spricht über die Filme", sagt der Geschäftsführer.

Landesverband: In BW gibt es immer mehr Kommunale Kinos

Nach der Corona-Pandemie hätten sich die Besucherzahlen bei den Kommunalen Kinos im Land insgesamt "weitgehend normalisiert", sagt Reiner Hoff vom Landesverband Kommunale Kinos Baden-Württemberg. Die Zahl der Kommunalen Kinos wächst sogar: In den vergangenen zwei Jahren haben Vereine und engagierte Kino-Fans - so wie in Ketsch - mehrere Lichtspielhäuser vor dem Aus gerettet - darunter: das "Roxy Kino" in Wertheim (Main-Tauber-Kreis).

Es gibt kein 'Kinosterben'. Ganz im Gegenteil.

Gleichzeitig fehle es aber an neuen Ehrenamtlichen, die in den Kinos nachrücken. Auch bei der Finanzierung könnte es künftig Probleme geben: "Die Haushalte der Städte sind knapper", so Hoff. Und gekürzt werde vor allem im sozialen und kulturellen Bereich. Damit bekämen die Kommunalen Kinos insgesamt weniger Zuschüsse.