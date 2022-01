Prozess wegen Kindesmissbrauchs am Landgericht Heidelberg

per Mail teilen

Ein 54-Jähriger muss sich ab Montag vor dem Heidelberger Landgericht wegen Kindesmissbrauchs verantworten. Laut Anklage soll sich der Mann in Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) ab 2008 mehrfach an der Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen haben.

In einem ersten Verfahren gegen ihn wurde er zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt.

BGH hatte Haft-Urteil aufgehoben

Der Bundesgerichtshof hatte aber dieses, sowie ein weiteres Haft-Urteil gegen ihn aufgehoben und an das Landgericht zurückverwiesen. Begründung, so eine Heidelberger Gerichtssprecherin auf SWR-Anfrage: Die Beweiswürdigung bei den Aussagen der Geschädigten sei in beiden Urteilen lückenhaft gewesen. Im Prozess sind 16 Zeugen und ein Sachverständiger geladen.