Kindervesperkirche beginnt

Start der 14. Mannheimer Kindervesperkirche. In zwei evangelischen Kirchen im Stadtteil Waldhof-Ost und Rheinau bekommen Kinder 10 Tage lang ein warmes Mittagessen und Freizeitangebote. Die evangelische Kirche Mannheim erwartet etwa 300 Kinder aus Stadtteilen und mehrere Schulklassen mit rund 600 Kindern. Für die Mitarbeiter gilt die 2 G-Regel plus Selbsttest. Gerade in Pandamiezeiten sei die Kindervesperkirche wichtig, unterstreicht die Kirchenleitung die Aktion. Die benachteiligten Familien litten in beengten Wohnverhältnissen wegen der Corona-Einschränkungen. Die Ankündigung der neuen Bundesregierung einer Kindergrundsicherung ist ein wichtiger Schritt gegen Kinderarmut, schätzt Dekan Hartmann die Lage ein. Denn allein in Mannheim sei jedes vierte Kind armutsgefährdet.