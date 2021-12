Mannheimer Kinderärztin: Corona-Impfungen bis März ausgebucht

per Mail teilen

Auf Wunsch der Eltern können Fünf- bis Elfjährige auch ohne Vorerkrankungen geimpft werden. Bei vielen Kinderärzten steht derzeit das Telefon nicht mehr still. Eine Mannheimer Medizinerin schildert die aktuelle Situation.

SWR Aktuell: Was ist bei Ihnen momentan in Sachen Corona-Kinderimpfung in der Praxis los?

Annette Suhr-Wallem: Es ist viel los. Wir sind ja noch damit beschäftigt, die Kinder ab zwölf bis 16 Jahren, also die Jugendlichen, zu impfen. Jetzt kommt die Kinderimpfung doch deutlich früher, als wir uns das erhofft hatten. Wir haben zur Zeit auch viele Infekte, das heißt ganz viele Kinder, die krank sind. Wir wollen natürlich nicht, dass die Leute, die sich impfen lassen, hier denen begegnen, die krank sind. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir mit unserer Zeit haushalten und es möglichst in die Zeiten legen, in denen eben nicht die kranken Kinder kommen.

"Wir haben das Gefühl, die Eltern wollen es wirklich dringend. Also die, die jetzt anrufen, möchten unbedingt die Impfung."

Die wollen auch gar nicht diskutieren. Die sagen: "Ich will das haben für mein Kind.“ Wir sind jetzt schon ausgebucht bis Mitte März mit den Terminen.

Kinder mit Vorerkrankungen sollen zuerst drankommen

SWR Aktuell: Wer kommt da? Sind das alles Kinder mit Vorerkrankungen oder auch ganz gesunde Kinder?

Annette Suhr-Wallem: Wir versuchen laut STIKO-Empfehlung, über die wir uns sehr freuen, jetzt die Kinder mit Vorerkrankungen vorzuziehen. Diese Kinder sprechen wir auch aktiv an. Kinder, die schweres Asthma haben, Kinder, die ein Down-Syndrom haben, stark übergewichtige Kinder oder auch Kinder, von denen wir wissen, dass sie Geschwister oder andere Personen im Haushalt haben, die gefährdet sind, die versuchen wir vorzuziehen. Aber der Run auf die Impftermine ist riesengroß. Und das ist wirklich ein Druck.

SWR Aktuell: Wie ist denn die Stimmung unter den Eltern? Ist das Angst? Ist das Skepsis? Geht es da wirklich um die Krankheit? Oder geht es vielleicht auch bei den Eltern um das soziale Umfeld, damit die Kinder wieder mehr Kontakte haben können?

Annette Suhr-Wallem: Von allem etwas. Es gibt viele Eltern, die Angst vor der Krankheit haben. Es gibt aber auch viele Eltern, die sehr skeptisch sind. Die melden sich jetzt auch nicht zum Impfen an. Das war auch unsere Erfahrung mit der Impfung für die Älteren.

"Mittlerweile hat man ja schon den Eindruck, dass es auch einen gewissen sozialen Druck zumindest für die Älteren gibt, dass dann eben nicht mehr im Sportverein, nicht an Veranstaltungen teilgenommen werden kann, wenn man nicht geimpft ist. "

Solche Szenarien stehen ja im Raum. Das spüren die Eltern auch.

Der soziale Druck auf Ungeimpfte wächst

SWR Aktuell: Die STIKO, die Ständige Impfkommission, war sich anfangs nicht ganz einig, was die Empfehlung der Impfung für Kinder anbelangt. Gerade der STIKO-Chef Thomas Mertens hat öffentlich auch gesagt, er würde seine Kinder oder Enkel derzeit nicht impfen lassen. Was ist denn Ihre Meinung zum Kinderimpfen?

Annette Suhr-Wallem: Wir Kinderärzte haben immer der STIKO vertraut. Die Empfehlungen der STIKO waren uns immer wichtig und sind uns nach wie vor wichtig. Diesmal hat die STIKO ja quasi ein Fenster offen gelassen. Sie hat gesagt: "Ja bei Kindern mit Vorerkrankungen, da gibt es die Empfehlung, und für Kinder, deren Eltern es gerne möchten, ist es möglich." Insofern gibt es da für alle eine Möglichkeit. Das begrüßen wir auch.

Meine Meinung zum Kinderimpfen ist: Wenn ich die Zahlen der Erkrankten zurzeit sehe, und auch der erkrankten Kinder, dann ist die Inzidenz bei den Kindern viel höher als bei den Erwachsenen, mehr als doppelt so hoch im Moment.

"Wir wissen auch, dass von denen, die symptomatisch erkrankt sind, in Europa etwa ein Prozent der Kinder ins Krankenhaus müssen."

Zur Zeit befinden sich in Deutschland 32 Kinder auf einer Intensivstation. Das sind natürlich nicht so große Zahlen wie bei den Erwachsenen. Aber immerhin: Das ist etwas, was uns besorgt.

Das dritte Argument für mich ist immer: Wenn wir dazu beitragen können, dass weniger Virus unterwegs ist, dann verhindern wir hoffentlich und möglicherweise auch die Bildung von Varianten, die irgendwann vielleicht gar nicht mehr empfindlich für den Impfstoff sind.

SWR Aktuell: Inzwischen haben ja auch die Impfzentren in der Region wieder geöffnet. Auch Kinder können dort geimpft werden. Es gibt eigene Impfstraßen für Kinder. Was empfehlen Sie den Eltern: Lieber zum Kinderarzt oder in die Impfzentren? Und wie ist da die Zusammenarbeit?

Annette Suhr-Wallem: Die meisten unserer Eltern, die uns Kinderärzte gut kennen, glaube ich, würden es vorziehen, zu ihrem Kinderarzt zu gehen. Wenn der aber nicht schnell genug ist und wenn der nicht sofort einen Termin hat, dann sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass die Kinder dann eben doch eher die Impfstraße im Impfzentrum gehen und dann bei uns die Termine, die so mühsam organisiert sind, vielleicht nicht abgesagt werden. Insofern würde ich da an die Fairness der Eltern appellieren.