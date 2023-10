Hockenheim: Ärger nach Entscheidung zu städtischen Kindergärten

Die drei städtischen Kindergärten in Hockenheim werden nach einem Gemeinderatsbeschluss künftig von der Stadt allein betrieben. Eine Folge davon sind reduzierte Öffnungszeiten.

In Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gibt es drei städtische Kindergärten: Den Parkkindergarten samt Krippe, den Friedrich-Fröbel-Kindergarten sowie den Südstadt-Kindergarten. Bisher wurden diese Kindergärten im Auftrag der Stadt vom Postillion e.V. betrieben - ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rhein-Neckar-Kreis.

Gesetzesänderung und Beschluss des Gemeinderats

Doch damit ist jetzt Schluss. Grund ist zum einen eine Gesetzesänderung von 2021, wonach eine solche Kooperation der Stadt mit einem freien Träger nicht mehr erlaubt ist. Zum anderen hat der Gemeinderat Ende September mehrheitlich entschieden, dass die drei Kindergärten komplett in städtische Trägerschaft übergehen.

OB Zeitler: Postillion wäre besser geeignet als Kindergartenträger

Oberbürgermeister Marcus Zeitler (CDU) wäre es am liebsten gewesen, die Kindergärten würden weiter komplett vom Postillion-Verein betrieben. Er sagt, Postillion sei als Träger von rund 80 Kindergärten in 35 Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis aktiv. Der Verein könne "sich viel besser auf diese Arbeit konzentrieren". Kindergärten seien zudem ja nur ein Teil "des Unternehmens Stadt Hockenheim". Zeitler sagte dem SWR: "Wenn sie dann einen Spezialisten haben wie Postillion, was Weiterbildung, Fortbildung und Qualifikation angeht, haben wir die Vorteile nicht nur bei der Stadt, sondern auch für unser Personal gesehen."

Eltern übergeben Petition an Hockenheimer OB Zeitler

In der Gemeinderatssitzung Ende September hatte Zeitler eine Petition von Eltern mit über 650 Unterschriften im Empfang genommen. Die Eltern hatten sich darin für eine alleinige städtische Trägerschaft der drei Kindergärten ausgesprochen. Sie begründeten das unter anderem mit zu häufig wechselnden Postillion-Erzieherinnen, mit einer zu großen Abhängigkeit von Postillion und mit einem angeblich nicht funktionierenden Vertretungspool, wenn Erzieherinnen krankheitsbedingt ausfallen. Eine ehemalige Postillion-Mitarbeiterin widersprach dieser Ansicht gegenüber dem SWR:

Postillion ist ein zuverlässiger Träger. Es wäre einfach nur sinnvoll gewesen, es (die Trägerschaft) dort zu belassen.

Mutter: "Lösung auf Rücken der Eltern und Kinder ausgetragen"

Folge des Gemeinderatsbeschlusses und der Gesetzesänderung: In den drei Kindergärten mussten die Betreuungszeiten für die Kinder nun teilweise stark eingeschränkt werden - wegen Personalmangels. Ein Mangel, der durch den Trägerschafts-Wechsel entstanden ist? Manche Eltern in Hockenheim bezweifeln das. Manche tun das nicht und sind wütend - aber, so eine Mutter im SWR: "Was kann man jetzt dagegen machen?".

Die Lösung, die jetzt entstanden ist, wird auf dem Rücken der Eltern und Kinder ausgetragen.

Ein Vater, der die rein städtische Trägerschaft gut findet, sagt: "Die Eltern haben ein großes Recht dazu, dass die Kinder so betreut werden." Die Erfahrung der umliegenden Gemeinden zeige außerdem, so der Vater weiter, "dass es besser ist, die Kindergärten bleiben in öffentlicher Hand."

Adolf Härdle, Fraktionschef der Grünen im Hockenheimer Gemeinderat

Adolf Härdle (Grüne): Stadt habe "keinen Plan B gehabt"

Diese Meinung vertritt auch Adolf Härdle, Fraktionschef der Grünen im Hockenheimer Gemeinderat. Dem SWR sagt er, es gehe auch um den Erhalt der Trägervielfalt. Dass die Stadt nicht Trägerin ihrer Kindergärten sei, sei für eine Große Kreisstadt wie Hockenheim nicht tragbar. Oberbürgermeister Zeitler habe alles auf eine Karte (Postillion-Trägerschaft) gesetzt und "keinen Plan B gehabt".

Zeitler: Erzieherinnen "auf Vorrat" einstellen?

Rathauschef Zeitler kann zu diesem Vorwurf nur den Kopf schütteln und sagt dem SWR dazu: Dieser "Plan B" hätte seiner Ansicht nach dazu geführt, dass er vor der Gemeinderatsentscheidung quasi auf Vorrat und zur Sicherheit 19 Erzieherinnen hätte einstellen und bezahlen müssen. Im Fall einer Entscheidung pro Postillion hätte er sie dann direkt entlassen müssen.

Hinweisschild zum städtischen Park-Kindergarten in Hockenheim

Wechsel der Trägerschaft kann für Stadt Hockenheim teuer werden

Jetzt fehlt also laut Stadt "eine nicht unerhebliche Anzahl an Erzieherinnen und Erziehern sowie eine Leitungsperson, die bisher vom Postillion gestellt wurden". Bis die Stadt "die entsprechenden Strukturen - begonnen beim Personal, über IT, Reinigung und vieles mehr - aufgebaut hat, können mehrere Monate vergehen." Der Wechsel der Trägerschaft bei den Kindergärten werde die Stadt nun "Millionen" Euro kosten, so Zeitler gegenüber dem SWR.