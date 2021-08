Die Diskussion um die Corona-Schutzimpfung von Kindern und Jugendlichen reißt nicht ab. Die Heidelberger Ärztin Anne Kühn hofft im SWR-Interview auf steigende Impfquoten.

Für Eltern ist die Situation nicht gerade einfach: Die Konferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister empfiehlt die Impfung von Kindern ab zwölf Jahren, die Ständige Impfkommission (Stiko) hat dazu bislang keine allgemeine Empfehlung ausgesprochen. Die Leiterin des Referats Gesundheitsschutz im Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg, Anne Kühn, sieht darin keinen Widerspruch.

Für sie ist der Rat der Ministerinnen und Minister eine "politische Empfehlung", die darauf beruht, dass eine höhere Durchimpfung der Gesellschaft nur mit geimpften Kindern und Jugendlichen möglich wird. Die Stiko dagegen halte sich aufgrund der mangelnden Datenlage bislang zurück.

Das ganze Interview zum Nachhören:

Empfehlung nimmt Ärzten und Eltern die Angst vor der Impfung

Die Empfehlung der Gesundheitsminister-Konferenz beseitige viel Unsicherheit auf Seiten der Ärzte und der Eltern, sagt Kühn im SWR-Interview. An der Sache selbst habe sich aber ihrer Meinung nach nichts geändert: Schon jetzt könnten sich Kinder und Jugendliche ja impfen lassen.

Impfung von Kindern: "Individuelle Entscheidung"

Die Empfehlung der Gesundheitsminister-Konferenz begrüßt Kühn. Für sie ist wichtig, dass die Frage der Impfung eine individuelle Entscheidung nach einem Aufklärungsgespräch bleibt.

Sie hofft, dass die Impfquote steigt. Andernfalls rechnet sie für September beziehungsweise Oktober mit drastisch steigenden Inzidenzen.

Mehr aus dem Wortlaut des SWR-Interviews:

SWR Aktuell: Die Gesundheitsminister haben die Empfehlung herausgegeben, alle Kinder ab zwölf Jahren zu impfen, obwohl die Stiko das noch immer nicht empfiehlt. Ist das aus Ihrer Sicht gut?

Anne Kühn, Leiterin des Referats Gesundheitsschutz im Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises: Diese Empfehlung der Gesundheitsministerkonferenz ist eine politische Empfehlung. Wir haben die Impfzahlen, die wir brauchen, im Augenblick noch nicht erreicht. Um Schul- und Kindergartenöffnungen durchsetzen zu können, benötigen wir insgesamt mehr geimpfte Personen. Daraus resultiert die Empfehlung. Grundsätzlich ändert sich ja nichts. Die Kinder hätten sich auch vorher schon impfen lassen können. Der Impfstoff ist zugelassen. Es gibt nur noch mal etwas mehr Sicherheit für die beratenden Ärzte und die Eltern, die zum Beispiel Angst hatten, sich strafbar zu machen. Diese Unsicherheiten werden jetzt genommen.

Es soll jetzt die dritte Impfung kommen. Wird es da wieder dieselbe Priorisierung geben, wie schon bei der ersten Impf-Welle?

Hier müssen wir auch noch auf die offiziellen Empfehlungen warten. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass es tatsächlich eine ähnliche Priorisierung gibt. Es sollen mindestens sechs Monate zur letzten Impfung vergangen sein. Dadurch ist schon mal eine Vorauswahl gegeben, denn die Leute, die nicht in der Priogruppe eins waren, sind in der Regel auch nicht vor März geimpft worden. Das heißt, wenn wir im September anfangen, sind die Leute, die von Januar bis März geimpft wurden, diejenigen, die den Anspruch auf die Drittimpfung haben. Das heißt, es wird sich wieder konzentrieren auf die, die auch damals zuerst geimpft wurden: Nämlich die Leute in Altenpflegeheimen, die pflegebedürftig sind, Dialysepatienten, und dann auch das entsprechende Personal, das mit diesen Leuten eng zu tun hat. Das ist einfach eine ähnliche Priorisierung wie damals, weil man eben diese vulnerablen Gruppen am besten schützen möchte und wir vor allem auch bei vielen Impfstoffen sehen, dass mit zunehmendem Alter der Impfschutz weniger stark ist und weniger lange anhält.

Es wird schon lange darüber diskutiert, ob man den Geimpften die Grundrechte zurückgibt (im Gegensatz zu den "nur" Getesteten). Was sagen Sie dazu?

Grundsätzlich dürfte das eigentlich gar keine Diskussion sein. Grundrechte können eingeschränkt werden aufgrund einer besonderen Lage. Wenn diese besondere Lage entfällt, weil wir eben sagen: "Okay, von dieser Person geht eine gewisse Gefährdung nicht mehr aus oder nicht mehr in dem Maße aus", dann müssen diese Grundrechte früher oder später zurückgegeben werden, natürlich in einer Abschätzung, wie sieht es mit der Gesamtbevölkerung aus. Es kann aber natürlich auch nicht sein, dass Grundrechte eingeschränkt werden aufgrund von Personen, die sich nicht impfen lassen wollen. Mein Plädoyer wäre, dass wir eine möglichst vollständige Durchimpfung erreichen, damit wir die Grundrechtseinschränkungen oder die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für alle soweit zurückfahren können, dass wir gut durch eine Erkältungssaison kommen.

Auch im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg steigen die Zahlen. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein?

Das hängt sehr davon ab, wie rasch wir mit dem Impfen Fortschritte machen. Wenn die Impfbereitschaft tatsächlich weiter so gering bleibt und die Impfzahlen weiter so gering bleiben, so langsam steigen, werden wir spätestens im September, Oktober wieder auf sehr hohe Inzidenzen treffen. Wir sehen jetzt steigende Zahlen. Wir sehen aber auch vor allem weiterhin sehr hohe Kontaktpersonenzahlen pro Fall im Vergleich zu den Zeiten des Lockdowns. Das ist auch nur natürlich. Nur, wenn Sie sich anschauen, wo die Leute sich jetzt im Augenblick anstecken: Schauen Sie nach Mannheim, der "Cube Club". Schauen Sie nach Karlsruhe mit einer ähnlichen Veranstaltung. Schauen Sie nach Frankfurt, wo die Leute in der Bar sind. Da sprechen wir dann immer nicht von fünf, sondern von 40, 50 Kontaktpersonen. Das ist dann ein Problem, bei dem wir relativ schnell in das exponentielle Wachstum kommen können.

Rechnen Sie mit steigenden Zahlen nach den Sommerferien?

Wir sind jetzt hier in Heidelberg, im Rhein-Neckar-Kreis, gerade am Beginn der Schulferien. Das heißt, ich rechne damit, dass in den nächsten Wochen die Zahlen verhalten ansteigen, weil viele Leute einfach nicht da sind. Aber wenn sie zurückkehren, wird das die Zahlen deutlich hochtreiben. Denn man geht ja auch ins Hotel, an den Pool oder an den Strand. Und gerade die jüngere Generation will ja etwas erleben. Wenn die noch nicht geimpft sind, dann werden die Zahlen steigen.