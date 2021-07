Was sagt "SWR Wissen aktuell" zu der Studie?

von Elena Weidt und Anja Braun (Redaktion SWR Wissen aktuell)

Die vorgelegten Studienergebnisse sind auf den ersten Blick natürlich erfreulich . Allerdings muss man sehen, dass die Daten dafür aus dem Vorjahr stammen. Die Ergebnisse beziehen sich auf das Ursprungsvirus und nicht auf die derzeit vorherrschenden Virusvarianten. Das stellt auch der Mitautor der Studie, Professor Burkhard Tönshoff, Leitender Oberarzt am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Heidelberg, gegenüber dem SWR klar. "Wir haben diese Ergebnisse formal nicht für die Delta-Variante gezeigt". Zwar gehe er davon aus, dass man diese Ergebnisse auch auf die Delta-Variante übertragen könne, da es ja kein anderes Virus sei. Doch untersucht hätte man das nicht. Dafür brauche es weitere Studien. "An dieser Stelle ist die Pandemie schneller verlaufen als die Auswertung der Daten möglich gewesen ist", so Tönshoff. Trotzdem geht Tönshoff davon aus, dass zumindest die länger anhaltende Immunantwort der Kinder auf eine Infektion im Vergleich zu Erwachsenen auch für die Virusvarianten zu erwarten sei. Die Vermutung einer stabileren Immunantwort von Kindern auf SARS-CoV-2 wird auch durch die Ergebnisse von Impfstoffstudien gestützt. Hier zeigten sich auch nochmal deutlich höhere Immunantworten als bei Erwachsenen - beim Impfstoff von Biontech/Pfizer sogar volle 100 Prozent.