Ein dreijähriges Kind ist am Dienstag in Walldorf vermisst gemeldet worden. Es folgte eine fast einstündige Suche der Polizei. Dann wurde der Junge entdeckt: im eigenen Bällebad.

Ein dreijähriger Junge hat am Dienstag in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der Großvater sollte auf das Kind aufpassen. Plötzlich sei der Junge verschwunden gewesen. Dann rief der Opa die Polizei.

Vermisstes Kind: Großeinsatz der Polizei - Dreijähriger liegt versteckt im Bällebad

Mit einem Großaufgebot durchsuchten zahlreiche Einsatzkräfte ab 15:30 Uhr das Neubaugebiet in Walldorf. Sogar ein Hubschrauber war bereits im Anflug, sagte ein Sprecher der Polizei. Man habe "ordentlich aufgefahren". Auch weil es schon Nachmittag war und langsam drohte, dunkel zu werden. Das hätte die Suche noch schwerer gemacht.

Großer Bruder findet Dreijährigen

Fast eine Stunde lang suchten die Polizistinnen und Polizisten, unter anderem auf Spielplätzen und an Orten, an denen sich der Dreijährige sonst gerne versteckt. Glücklicherweise wurde auch im Wohnhaus der Familie nochmal nachgesehen. Am Ende entdeckte der siebenjährige Bruder den Dreijährigen: schlafend, versteckt und unverletzt in seinem eigenen Bällebad. Die Erleichterung war groß, bei der Familie und den beteiligten Einsatzkräften.