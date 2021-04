Weil sie kiloweise mit Marihuana gehandelt haben sollen, müssen sich ein 28-Jähriger und eine 43-Jährige von Donnerstag an vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Der Mann soll im vergangenen Jahr in mindestens 15 Fällen jeweils vier Kilogramm Marihuana gekauft haben, um es später in Mannheim weiterzuverkaufen. Gelagert habe er die Drogen bei der ebenfalls angeklagten 43-jährigen Frau in einer Ludwigshafener Wohnung. Einen Teil des Marihuanas sowie weitere Drogen, beispielsweise Kokain und Ecstasy-Tabletten soll der Mann tatsächlich auch in Mannheim und Ludwigshafen verkauft haben. Zwischenzeitlich, heißt es in der Anklageschrift, sei eine große Menge der Drogen auch im Keller der Frau zwischengelagert gewesen. Außerdem wurden in der Nähe der Drogenlager Waffen gefunden, die jederzeit griffbereit gewesen sein sollen. Laut Gericht eine Gaspistole, eine geladene Flinte sowie Pfefferspray.