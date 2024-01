KI-Videoüberwachung in Mannheim Thema im Innenausschuss

Der Innenausschuss des BW-Landtags hat sich mit Erfahrungen und der Zukunft der Videoüberwachung in Mannheim befasst. Ziel ist es, den öffentlichen Raum sicherer zu machen.

Der Innenausschuss des Landtags hat sich auf Antrag der CDU-Fraktion mit den bisherigen Erfahrungen sowie der Zukunft des Projekts "Intelligente Videoüberwachung" in Mannheim befasst. Der intelligente, algorithmenbasierte Videoschutz soll beispielsweise Straftaten oder Notfälle erkennen.

Laut dem Innenministerium sind die bisherigen Erkenntnisse "sehr vielversprechend". Das Projekt ist bereits um weitere drei Jahre bis Ende 2026 verlängert worden.

Durch das Projekt soll Straßenkriminalität im öffentlichen Raum in Mannheim und in Zukunft möglicherweise auch in anderen Städten besser bekämpft werden. So sollen Straftaten verhindert werden. In einem aktuellen Beispiel konnte genau das belegt werden. Polizeibeamte kamen mutmaßlichen Tätern sehr schnell auf die Spur.

Strobl: "Projekt verläuft erfolgreich"

Laut Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) verläuft das Projekt erfolgreich, und es seien deutliche Fortschritte festzustellen. Die eingesetzte Software werde mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) stetig weiterentwickelt und fortlaufend verbessert. Allerdings kann die KI noch keine Polizisten ersetzen oder die Überwachung komplett übernehmen.

Ursprünglich war das Pilot-Projekt auf fünf Jahre ausgerichtet. Auch wegen der Fortschritte sei eine Fortsetzung des Projekts befürwortet worden, heißt es von Seiten des Innenministeriums in einer Mitteilung.

Zuverlässige KI-Ergebnisse bei Videoüberwachung in Mannheim

Die Ergebnisse des KI-Systems seien inzwischen als sehr zuverlässig und robust einzustufen, heißt es weiter. So wie bei der konventionellen Videoüberwachung auch, boebachten aktuell noch Beamtinnen und Beamte im Führungs- und Lagezentrum (FLZ) in Mannheim relevante Vorfälle. Im Lauf des Jahres solle das System in den Echtbetrieb übergehen. Insgesamt sei das KI-System in der Sitzung positiv bewertet worden.

Einzelne Abgeordnete haben bemängelt, dass das Projekt bis zum Abschluss acht Jahre dauere. Das sei zu lang, um ein solches System zu entwickeln. Strobl, heißt es weiter, habe entgegnet, die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz sei komplex und technisches Neuland. Diese Entwicklung benötige ausreichend Zeit.

Eine aussagekräftige und abschließende Evaluation des Mannheimer Projekts werde unter wissenschaftlicher Beteiligung zum Jahresbeginn 2027 erfolgen, sagte der Vorsitzende Uli Hockenberger (CDU).