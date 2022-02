Ketscher Ameisen geht's an den Kragen

Auf dem Friedhof von Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich eine Ameisenkolonie breit gemacht. Jetzt hat ihr die Gemeinde den Kampf angesagt und lässt sich das viel Geld kosten.

Der Ketscher Gemeinderat hat am Montagabend mit großer Mehrheit beschlossen, eine Schädlingsbekämpfungs-Firma aus Darmstadt zu engagieren. Die Experten sollen die aus dem Mittelmeerraum eingeschleppte Ameisenart vertreiben. Das Ganze ist eine kostspielige Angelegenheit: Die Schädlingsbekämpfung wird rund 40.000 Euro kosten. Aber sie ist aus Sicht der Gemeinderäte unvermeidbar.

Im Frühjahr will die Gemeinde Ketsch im Kampf gegen Ameisen aus dem Mittelmeerraum ernst machen SWR

Ameisen können massive Schäden anrichten

Die Ameisenart "Tapinoma magnum" hat sich mit einer so genannten Superkolonie in Ketsch niedergelassen. Sie brütet nach Angaben der Gemeindeverwaltung in Stromkästen, dringt in benachbarte Häuser ein, belästigt Friedhofsbesucher oder Mitarbeiter und vertreibt andere heimische Arten. Außerdem bestehe die Gefahr, dass sie Gehwege unterhöhlt.

Bekämpfung schädigt auch andere Insekten

Geplant ist, dass die Schädlingsbekämpfer im Frühjahr auf einer Fläche von rund acht Hektar Insektizide ausbringen. Da es keine speziellen Mittel ausschließlich gegen Ameisen gibt, könne man Schädigungen von anderen Insekten nicht ausschließen, so ein Experte. Dass die Ameisen in Ketsch komplett ausgerottet werden können, glauben die Fachleute allerdings nicht - die Schädlingsbekämpfung könne die Plage zunächst nur eindämmen.