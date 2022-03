BmE Kessel – Brandrauchversuche im Fahrlachtunnel

Seit Monaten ein Ärgernis für viele autofahrende Berufspendler zwischen Mannheim und Ludwigshafen: Der rund 500 Meter lange Fahrlachtunnel, wichtige Verkehrsachse südlich des Mannheimer Hauptbahnhofs, ist seit Anfang August gesperrt. Weil, so die Stadt, die Brandschutztechnik und weitere sicherheitsrelevante Teile des Tunnels nicht mehr auf dem neuesten Stand seien. -- Seit heute lässt die Stadt dort Versuche durchführen, bei denen ein Brand in dem Tunnel simuliert wird. Mit Hilfe der Ergebnisse will die Stadt dann den Tunnel nachrüsten, damit Autos ab dem kommenden Sommer zumindest auf einer Spur wieder durch den Tunnel fahren können. - SWR4 Reporter Wolfgang Kessel hat den ersten Brandrauchversuch heute Vormittag beobachtet:

