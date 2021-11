Kernphysiker Klaus Blaum mit Otto-Hahn-Preis geehrt

per Mail teilen

Der Direktor des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg, Klaus Blaum, ist am Freitag in der Frankfurter Paulskirche mit dem Otto-Hahn-Preis 2021 ausgezeichnet worden. Der 49-Jährige widme seine Arbeit einem der größten Rätsel der zeitgenössischen Physik, der Asymmetrie von Antimaterie und Materie, sagte Frankfurts Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig (SPD). Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert und wird gemeinsam von der Stadt Frankfurt, der Gesellschaft Deutscher Chemiker und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft getragen.