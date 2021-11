Sechs verletzte Personen bei Kellerbrand in Sinsheim

Bei einem Kellerbrand in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Montagabend sechs Menschen verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht.

Der Brand entfachte sich in einem Mehrfamilienhaus in Sinsheim-Eschelbach. Laut Polizei mussten sechs Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Das Feuer soll sich am Montagabend vom Heizungsraum im Kellergeschoss auf das Gebäude ausgebreitet haben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Kellerteil laut Polizei in Vollbrand Einsatz-Report24 Feuer löst Kurzschluss aus Laut Feuerwehr vor Ort gab es einen Kurzschluss. In dem Haus ist deshalb die Stromversorgung unterbrochen, es ist aber nach den Löscharbeiten noch bewohnbar. Nach der genauen Brandursache wird derzeit noch ermittelt.