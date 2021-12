"Keiner bleibt allein" - auch nicht an Weihnachten und trotz Corona

Weihnachten und Silvester allein zu verbringen - für viele wohl eine schreckliche Vorstellung. Weil es einem Mannheimer auch so ging, startete er ein Projekt. Offenbar mit Erfolg.

Christian Fein will Menschen in Kontakt miteinander bringen. Und zwar an Weihnachten und Silvester. Dazu nutzt er die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter und Instagram. Dort können potentielle Gastgeber und Gäste zusammenfinden. Im SWR-Interview schildert er, was ihn dazu motiviert und wie sein nach eigenen Angaben gemeinnütziges Projekt in Corona-Zeiten funktionieren kann.

SWR Aktuell: Wie ist das Ganze entstanden?

Christian Fein: Das Ganze kam dadurch, dass ich selbst 2016 zu Heiligabend alleine war und mir in dem Jahr darauf dann der Gedanke gekommen ist:

"Wenn es so belastend für mich war, geht es anderen bestimmt genauso."

Dann habe ich angefangen, Leute, die von sich selbst ausgesagt haben, dass sie allein sind, zu Gastgebern zu vermitteln.

SWR Aktuell: Was haben Sie aus dieser Situation dann gemacht und was ist daraus geworden?

Christian Fein: An dem Abend selbst habe ich einen Hashtag gestartet, der hieß #keinertwittertallein. Das war 2016. Auf diesem Hashtag haben ganz, ganz viele Menschen reagiert. Die haben sich dann mit eingelassen, haben unter diesem Hashtag viele Gedanken und Musik geteilt, was irgendwie zu dem Grundgedanken, gemeinsam an Heiligabend da zu sein, passt. Dadurch wurde über acht Tage auf Twitter dann letzten Endes hindurch gefeiert. Ja, das war dann eine ganz inspirierende Erfahrung.

SWR Aktuell: Was ist dann daraus geworden? Diese "Keiner-bleibt-allein"-Geschichte ist ja heute nicht mehr "Keiner twittert allein“.

Christian Fein: Das Ganze ist dadurch größer geworden, dass ich 2017 im Land die Vermittlung aktiv gestartet habe. Dass ich gesagt habe: "Es ist ganz gut, wenn man entsprechende Gastgeber hat und auch die entsprechenden Gäste, also die Leute, die einsam sind, dann letzten Endes miteinander verknüpft.“ Das habe ich nach dem einfachen Konzept gemacht, dass die Leute mir eine Nachricht schreiben und den Ort angeben. Unter Angabe dieser Daten habe ich die Leute einander vorgestellt. Das hat auch immer sehr gut geklappt.

65.000 Teilnehmer bei "Keinerbleibtallein" im Jahr 2019

SWR Aktuell: Wie viele waren es am Ende, die mitgemacht haben?

Christian Fein: Der Höhepunkt war bislang 2019, also noch vor Corona. Da waren es 65.000 Teilnehmer.

SWR Aktuell: Sind daraus vielleicht auch einige Freundschaften geworden, wo man sich häufiger trifft?

Christian Fein: Ja, bei einigen bekommen wir Feedback auch noch darüber hinaus, beispielsweise ein halbes Jahr später.

"Wir wissen mittlerweile von zwei Hochzeiten, die daraus entstanden sind."

Wir kennen sehr, sehr viele Menschen, die von sich selbst sagen, dass sie darüber auch einen langjährigen Kontakt aufbauen konnten. Wir haben auch manche Menschen, die dann sagen: "Der Kontakt selbst zu Heiligabend hat jetzt nicht so besonders gut gepasst." Also man hat sich verstanden, aber eben nicht so gut, dass es langfristig was wird. Aber daraus entstand dann der Anreiz bei der einzelnen Personen, wieder auf andere Menschen zuzugehen, und sie haben dadurch gewissermaßen den Weg zurück ins gesellschaftliche Leben gefunden.

SWR Aktuell: Jetzt leben wir ja leider in Corona-Zeiten. Da sollte man sich eigentlich eher zurückziehen, sollte Kontakte meiden, neue Kontakte sowieso. Kann man diesen Service überhaupt in Corona-Zeiten guten Gewissens anbieten?

In diesem Jahr gilt die 2G-Regel auch für "Keinerbleibtallein"

Christian Fein: Ja. Das können wir. Wir haben das auch mehrere Male eruiert, unter anderem mit den Daten des RKI und allen anderen Instituten und Experten, die sich um das Corona-Thema bemühen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir dieses Jahr eine Restriktion setzen müssen, dass wir gesagt haben: "Wir machen es so wie die Gastronomie und setzen voll und ganz auf 2G." Sobald dieser Nachweis erbracht wurde, hat man die Möglichkeit, mit jemand anderem zu feiern. Wie man dann letzten Endes vor Ort und tatsächlich miteinander feiert, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Wie man jetzt im Bezug auf Corona damit umgeht, beispielsweise ob man dann zueinander eher Abstand hält, ob alle Masken aufziehen, das muss dann ganz individuell mit dem Gastgeber und dem Gast ausgemacht werden.

SWR Aktuell: Was glauben Sie, was dieses Jahr über Ihre Plattform an Weihnachten los sein wird?

Christian Fein:In diesem Jahr gehen wir davon aus, dass wir am Ende um die 6.000 bis 7.000 Teilnehmer haben werden, was natürlich relativ wenig ist im Vergleich zu den 65.000, die wir im Jahr 2019 hatten. Aber wir gehen dennoch davon aus, dass all diesen Menschen dann doch noch in irgendeiner Form durch uns geholfen werden kann, dass sie zumindest ein bisschen Gesellschaft, ein bisschen Nähe wieder erfahren können. Insbesondere in dieser besonders dunklen Zeit, die wir jetzt gerade auch durch Corona haben.

