In der Lobdengauhalle in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) werden am Montag keine Corona-Schnelltests angeboten. Stattdessen werden dort laut Stadt Corona-Impfungen für Bürger über 70 Jahre durchgeführt, die nicht mehr mobil sind. Ab Mittwoch kann sich dort wieder jeder kostenlos testen lassen.