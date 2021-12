Keine Pflege-Kündigungswelle in Krankenhäusern

In den Uniklinika Mannheim und Heidelberg sowie in den Neckar-Odenwald-Kliniken haben in den vergangenen Wochen kaum Intensiv-Pflegekräfte gekündigt. Das ist das Ergebnis einer SWR-Recherche. Experten hatten befürchtet, dass es dort unter anderem wegen der ab März geltenden Impfpflicht in den Gesundheitsberufen zu einer Kündigungswelle kommen könnte. Im Uniklinikum Mannheim ist die Personalsituation aber weiterhin stabil. Statt Kündigungen erwarte man hier stattdessen sogar Zuwachs, hieß es. Die Neckar-Odenwald-Kliniken melden ebenfalls keine Kündigungen, dafür seien sechs neue Intensiv-Vollzeitkräfte eingestellt worden. Ähnliche Lage im Uniklinikum Heidelberg – dort habe es in den vergangenen paar Wochen "keinen Anstieg der Kündigungen im Bereich Pflege" gegeben.