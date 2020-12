Die Stadt Mannheim weist darauf hin, dass es in den kommenden Tagen keine Corona-Lockerungen gibt. Anders als über die Weihnachtsfeiertage gebe es für den Jahreswechsel keine Lockerungen, heißt es von Seiten der Stadt unter Berufung auf die geltende Landes-Verordnung. Demnach greife die nächtliche Ausgangs-Beschränkung auch am 31.Dezember ab 20 Uhr. Private Feiern seien dann lediglich mit Personen aus einem weiteren Haushalt möglich sowie mit direkten Verwandten, einschließlich deren Partnern. Insgesamt dürfe die Zahl von fünf Personen nicht überschritten werden - es sei denn, es handle sich um Kinder bis einschließlich 14 Jahre. Raketen und Böller dürfen weder verkauft noch auf öffentlichem Grund abgebrannt werden. Damit will man Verletzungen vermeiden, die in früheren Jahren regelmäßig zu einer hohen Auslastung in Krankenhäusern geführt haben.