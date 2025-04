per Mail teilen

In Mannheim gibt es keinen Anbieter für Hafenrundfahrten mehr, weil der Eigner des Personenschiffs "Kurpfalz" in Rente ging. Die touristischen Hafenrundfahrten waren sehr beliebt.

Der Mannheimer Hafen ist einer der größten Binnenhäfen Europas und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Touristische Hafenrundfahrten gehörten seit Jahrzehnten fest ins Veranstaltungsprogramm. Eigentlich sollte es Anfang der Saison im Frühling wieder losgehen. Aber der bisherige Anbieter, der Eigner des Personenschiffs "Kurpfalz", Robert Schneider, hat im Herbst aus Altersgründen aufgehört. Bis heute hat sich noch kein Nachfolger gefunden.

Interesse an Hafenrundfahrten war immer groß

Normalerweise ist die "Kurpfalz" zwischen März und Oktober rund 200 Mal durch den Mannheimer Hafen geschippert: für fahrplanmäßige Rundfahrten, Party-Touren oder auch historische Touren. Das Geschäft sei immer gut gelaufen, so Schiffseigner Robert Schneider. Die Nachfrage sei oft größer gewesen als das Angebot. Trotzdem hat sich bisher kein Käufer für die "Kurpfalz" gefunden. Für das Schiff mit TÜV bis 2028 und die Pacht für die Anlegestelle an der Kurpfalzbrücke müsse man zusammen rund 300.000 Euro investieren, so Schneider.

Abendstimmung bei Hafenrundfahrt des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur Chris Hölzing Vp68

Stadtmarketing unterstützt Suche nach einer Lösung

Die städtische Tourismusgesellschaft "Veranstaltungen, Tourismus, Marketing" (VTM) bedauert, dass es derzeit keinen Anbieter für die Hafentouren mehr gibt. Die Nachfrage nach Tickets bei der Touristinformation sei immer groß gewesen. Die VTM will die Suche nach einem Nachfolger unterstützen. Es gebe bereits Kontakt mit Anbietern aus der Umgebung. Eine schnelle Lösung zeichne sich allerdings nicht ab. Man konzentriere sich auf das nächste Jahr.

Großer Verlust für die Stadt

Der Hafen ist aus historischer und aktueller Sicht von großer Bedeutung für Mannheim - vor allem für die Industriegeschichte. Er ist derzeit der drittgrößte Binnenhafen Europas mit insgesamt 14 Hafenbecken, die sich am Zusammenfluss von Rhein und Neckar verteilen.

Dass ausgerechnet Mannheim nun das nicht mehr hat, was in Nachbarstädten wie Heidelberg oder Speyer selbstverständlich ist - das bedauert nicht zuletzt der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur . Der Verein hat auf der "Kurpfalz" seit Jahren Hafenrundfahrten zur Industriegeschichte Mannheims angeboten, die stets restlos ausgebucht waren. Die Einnahmen bildeten den Grundstock für die Arbeit des Vereins, der Wegfall der Touren ist ein großer finanzieller Verlust. Mannheim ohne Hafenrundfahrten sei aber letztendlich ein Verlust für die ganze Stadt.