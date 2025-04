Keine Hafenrundfahrten mehr in Mannheim

per Mail teilen

Normalerweise ist das Personenschiff „Kurpfalz“ zwischen März und Oktober rund 200 Mal durch den Mannheimer Hafen geschippert: für fahrplanmäßige Rundfahrten, Partytouren oder auch die historischen Touren des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur. Das Geschäft sei immer gut gelaufen, so der Schiffseigner. Dennoch hat sich bisher niemand gefunden, der die „Kurpfalz“ kaufen möchte. Die städtische Tourismus-Gesellschaft „Visit Mannheim“ bedauert den Ausfall der Touren nach eigenen Angaben sehr. Man sei bemüht, eine Lösung zu finden, und stehe mit Anbietern aus der Umgebung in Kontakt. An eine schnelle Lösung glaubt man aber offenbar nicht. Man konzentriere sich auf das nächste Jahr, heißt es.