Keine Gruppenquarantäne mehr - relativ wenige Betroffene in der Region

In Baden-Württemberg muss ab sofort bei einem Corona-Ausbruch nicht mehr die ganze Klasse, sondern nur noch positiv Getestete in Quarantäne. Damit gibt es auch im Bereich des Schulamts Mannheim keine Gruppenquarantäne an Schulen mehr. Das geht auch aus der neuen Information des Gesundheitsamts im Rhein-Neckar-Kreis hervor. Die Zahl der Schüler, die aktuell der Schule fernbleiben müssen, sei darüber hinaus im Moment überraschend gering, so das Mannheimer Schulamt. Das bestätigte eine Sprecherin des Mannheimer Schulamts auf SWR-Anfrage. Insgesamt 76 Klassen befänden sich nach aktuellem Stand im Raum Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar und dem Neckar-Odenwald-Kreis im Fernlern-Unterricht. Darüber hinaus seien Schülerinnen und Schüler quarantänebedingt oder aufgrund positiver Testergebnisse kurzzeitig ebenfalls beim Fernlernen. Die Sprecherin sagte weiter, von rund 77.000 Schülerinnen und Schülern in der Region seien aktuell 1.500 betroffen. Darüber hinaus sind 96 Lehrer in Quarantäne.