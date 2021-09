Keine Buchenfällungen im Mühltalwald

per Mail teilen

Die geplante Fällung von Buchen im Heidelberger Mühltalwald wird bis auf Weiteres verschoben. Das ist das Ergebnis einer Diskussion zwischen Vertretern des Forstamts und mehr als hundert Bürgerinnen und Bürgern. Die anderen gekennzeichneten Bäume sollen wie geplant gefällt werden. Der Kompromiss kam nach anderthalb Stunden heftiger und emotionaler Diskussion zustande. Die Vertreter der Stadt argumentierten, dass umsichtige Fällungen den Wald nach forstwissenschaftlichen Erkenntnissen stärkten. Die Gegner beriefen sich auf andere Expertenmeinungen, wonach Waldflächen, die sich selbst überlassen werden, am gesündesten seien. Am Ende schlug der Leiter des städtischen Forstamtes, Ernst Baader, den Kompromiss vor und bot weitere Gespräche an.