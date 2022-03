Kein Weizen aus der Ukraine in Mannheimer Mühle

Der Krieg in der Ukraine, die als Kornkammer Europas gilt, hat aktuell keine Auswirkungen auf die Rohstoffsituation und Produktion der Hildebrandmühle im Mannheimer Hafen. Laut Unternehmen wird dort seit mehr als 100 Jahren vor allem Hartweizen vermahlen. Da in der Ukraine und in Russland kaum Hartweizen angebaut werde, können laut GoodMills Deuschland, die rund 30 Mitarbeiter der Mühle wie bisher weiterarbeiten. Mit einer Jahreskapazität von rund 190 000 Tonnen Hartweizenprodukten sei die Mannheimer Produktionsstätte eine der modernsten und größten Durummühlen Deutschlands. Die Mühle liefert an Nudelhersteller in ganz Zentraleuropa, außerdem produziert sie Couscous und Bulgur, orientalische Hartweizenprodukte, die bei uns immer beliebter würden. Verarbeitet werde vor allem Getreide aus Deutschland, Frankreich und Kanada. Auch wenn die aktuelle geopolitische Lage keine negativen Auswirken hat, ist der Hartweizen innerhalb von 12 Monaten doppelt so teuer geworden. Grund sind laut Unternehmen schlechte Ernten zum Beispiel durch Trockenheit.