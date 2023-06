per Mail teilen

Susanne Burger hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Weil sie aber keine bezahlbare Wohnung findet, lebt die 73-Jährige seit vergangenem Jahr in einer Obdachlosenunterkunft.

Susanne Burger lebt in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Viele Jahre lang hatte die 73-Jährige eine Wohnung, aber im vergangenen Jahr wurde ihr wegen Eigenbedarf gekündigt. Nachdem sie lange vergeblich nach einer bezahlbaren Ersatzwohnung gesucht hatte, blieb ihr am Ende nur noch eins: Der Umzug in eine Obdachlosenunterkunft.

Susanne Burger hat sich selbst nichts vorzuwerfen. Mit 17 schloss sie ihre Büro-Lehre ab, heiratete und bekam ein Kind. Nach der Trennung von ihrem Mann war sie alleinerziehend.

"Ich kam dadurch in die Situation, halbtags zu arbeiten. Das macht sich heute in der Rente bemerkbar."

Kaum eine Chance auf eine Wohnung

Dass sie irgendwann im Obdachlosenheim landet, hätte Susanne Burger nie gedacht. Im Moment lebt sie von knapp 600 Euro im Monat. 150 Euro gehen für die Miete ab, die sie in der Obdachlosenunterkunft bezahlt. Noch einmal 100 Euro zahlt sie monatlich für die Möbel, die sie eingelagert hat, bis sie wieder eine Wohnung findet. Doch das ist nicht so einfach. In Wald-Michelbach, sagt sie, wurden vor einiger Zeit vier Sozialwohnungen angeboten. Dort wäre sie gerne hingezogen – aber zum Besichtigungstermin kamen über 100 Menschen. Den Zuschlag bekamen andere.

Der Campingtisch ist der einzige persönliche Gegenstand, den Susanne Burger mitnehmen konnte SWR

Derzeit wohnt Susanne Burger mit fünf weiteren Menschen in der Obdachlosenunterkunft. Das Zusammenleben mit Fremden findet sie anstrengend. Sie teilt sich Küche und Bad mit ihren Mitbewohnern. Das Fenster in ihrem Zimmer ist mit Karton abgedunkelt, weil es keine Jalousie gibt. Es ist sauber, aber karg. Neben zwei kleinen Stahlbetten gibt es einen Stuhl und einen kleinen Campingtisch, das einzige Möbelstück, das sie mitgebracht hat.

"Ich sitze in dem kleinen Zimmer und fühle mich wie eingesperrt. So sieht's aus. Ich schwanke zwischen Traurigkeit und Depression."

Hoffnung auf eine Perspektive

So oft sie kann, geht die 73-Jährige nach draußen. Sie läuft durch Weinheim, setzt sich an den See oder leistet sich auch mal einen Kaffee. Ihre letzte Wohnung lag im Grünen und kostete 400 Euro warm. Das konnte sie bezahlen. Zwölf Jahre lebte sie dort mit ihren beiden Katzen.

"Als ich ausgezogen bin, musste ich die Tiere leider Gottes abgeben. Das war sehr schlimm für mich."

Jetzt sucht Susanne Burger eine Wohnung, in der Haustiere erlaubt sind. Bis zu 650 Euro könnte sie dank Zuschuss zahlen. Aber mit 73 Jahren will sie dann, wenn möglich, nie wieder umziehen müssen. Also sucht sie weiter und versucht, die Hoffnung nicht zu verlieren.