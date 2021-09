Der Verdacht eines möglichen Bomben-Blindgängers in Mannheim-Feudenheim hat sich laut Stadt nicht bestätigt. Spezialisten hatten am Donnerstag die beiden verdächtigen Stellen in der Nähe der Feudenheimer Schleuse genauer untersucht und keine Bombe gefunden. Die Sondierungsarbeiten seien deshalb beendet, so die Stadt.