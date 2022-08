per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat ihre Ermittlungen zum Amoklauf eines 18-Jährigen in einem Heidelberger Uni-Hörsaal im Januar eingestellt. Der Inhaber und der Verkäufer eines Waffengeschäfts in Wien, in dem der 18-Jährige die Tatwaffen gekauft hatte, haben sich der Behörde zufolge nicht strafbar gemacht.