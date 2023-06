per Mail teilen

Nach Auskunft eines Polizeisprechers geschah der Unfall aus Unachtsamkeit der Fußgängerin. Die 32-jährige Frau überquerte den Bahnsteig D am Heidelberger Hauptbahnhof offenbar, ohne auf den Verkehr zu achten. Sie schwebt in Lebensgefahr. Nach dem Unfall musste der Busverkehr vier Stunden lang umgeleitet werden. Der Verkehrsdienst der Polizei und die Staatsanwaltschaft versuchen derzeit noch, den Vorfall genau zu rekonstruieren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.