Nachdem in Hockenheim zwei Kinder tot in einer Wohnung aufgefunden wurden, steht die Mutter unter Tatverdacht. Das hat der zuständige Oberstaatsanwalt bestätigt. Martina Senghas

Die beiden sieben und neun Jahre alten Brüder waren am Ostersonntag tot in der Wohnung in Hockenheim aufgefunden worden. Die Polizei hatte zunächst nur davon gesprochen, dass eine Angehörige festgenommen worden sei. Nun hat der Oberstaatsanwalt dem SWR bestätigt, dass es sich bei der 43-Jährigen um die Mutter handelt. Sie habe die Polizei selbst benachrichtig. Die Bildzeitung hatte zuerst darüber berichtet. Über die genaue Todesursache gibt es noch keine Angaben. Das Dezernat für Kapitalverbrechen der Polizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstag sollen die Leichen der sieben und neun Jahre alten Geschwister obduziert werden. Über die Ergebnisse soll im Laufe des Tages berichtet werden.