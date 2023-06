per Mail teilen

In Teilen der Stadt ist nach Angaben von Augenzeugen der Verkehr zusammengebrochen. Die Polizei ruft dazu auf, die Verkehrszeichen zu beachten. Die Beamten hätten in einer ersten Reaktion die Streifentätigkeit erhöht. Noch unklar ist, welche Statteile genau betroffen sind und worin die Gründe für den Stromausfall liegen. Wie die Polizei weiter mitteilte, arbeite der Netzbetreiber Netze-BW daran, die Störung zu beseitigen. Noch am Vorabend sollte der Strom wieder fließen.