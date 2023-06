Im Raum steht aktuell, eine Variante zu realisieren, die zwei zusätzliche Trainingsflächen vorsieht. Im Vergleich zur ursprünglichen Variante wird in der neuen auf die Einrichtung von rund 140 Parkplätzen verzichtet. Außerdem soll es einen dritten, kleineren Fußball-Platz geben. Insgesamt verursacht die neue Variante etwa einen Hektar weniger Flächenverbrauch, als zunächst geplant. Als Ausgleich für die Bebauung der Fläche soll an anderer Stelle ein klimaresistenter Wald entstehen. Die Grün-Alternative Liste ist dagegen und beantragt, dass es zum Sportzentrum Süd einen Bürgerentscheid geben soll. Die Erweiterungspläne kamen auf den Tisch, weil Fußball-Zweitligisten andere DFL-Kriterien erfüllen müssen. Der SV Sandhausen ist jetzt zwar in die Dritte Liga abgestiegen, hält aber dennoch an der Sportanlagen-Erweiterung fest.