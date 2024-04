Nach dem Ende der Mannheimer BUGA 23 im Herbst wurde das Spinelli-Gelände für den Rückbau geschlossen. Genau am Jahrestag der BUGA-Eröffnung wird es wieder zugänglich.

Darüber dürften sich viele Anwohner freuen, denn: Einigen hatte die Öffnung zu lange gedauert - sie haben deshalb die Sperrzäune in den vergangenen Wochen immer mal eigenmächtig zur Seite geschoben - sehr zum Ärger der Stadt. Jetzt kann das familienfreundliche Naherholungsgebiet mit mehreren Spielplätzen also genutzt werden. Aber: Künftige Gassigeher, Jogger und Spaziergänger müssen sich darauf einstellen, dass Teile des Geländes umzäunt sind - zum Schutz gefährdeter Tierarten wie der Haubenlerche und seltener Pflanzen. Innerhalb der Zäune darf man sich nur auf festgelegten Wegen bewegen - auch das hatte für heftige Diskussionen gesorgt. Doch für die Stadtverwaltung steht fest: Artenschutz und Naherholung müssen an dieser Stelle Hand in Hand gehen.