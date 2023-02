Bei einem Unfall in Edingen-Neckarhausen ist am Donnerstagabend ein Mann schwer verletzt worden.

Ein 43-jähriger Autofahrer fuhr gegen 20 Uhr in Richtung Seckenheim. Wie die Polizei mitteilte, lief der 49-Jährige zeitgleich am rechten Straßenrand. Der Autofahrer soll dann den Spaziergänger angefahren haben, woraufhin dieser in ein nahegelegenes Gleisbett geschleudert wurde. Laut Polizei konnte der Bahnverkehr noch rechtzeitig gestoppt werden. Der Spaziergänger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Abend bestand keine Lebensgefahr, so die Polizei weiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.