In Mannheim kamen nach Auskunft von Polizei und Gewerkschaften rund 900 Menschen und in Heidelberg rund 700. Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation erzeugten viele Unsicherheit und stürzten viele Menschen in existentielle Sorgen, so ein Sprecher des DGB-Kreisverbands. Deshalb standen die Demonstrationen zum ersten Mai unter dem Motto „ungebrochen solidarisch“. Ein weiteres Thema bei den Reden auf den Kundgebungen war die Krankenhausfinanzierung und das Gesundheitswesen im Allgemeinen.