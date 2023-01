SAP kündigt Stellenabbau an

per Mail teilen

In Deutschland sollen 200 Mitarbeiter betroffen sein. Laut Finanzchef Luka Mucic könnte es auch Entlassungen geben. Das Unternehmen wolle die jährlichen Kosten mit dem Schritt um 350 Millionen Euro senken. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Softwarehersteller seine Jahresziele erreicht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging demnach im vergangenen Jahr um zwei Prozent auf gut acht Milliarden Euro zurück. Der Umsatz stieg dagegen um elf Prozent an, auf knapp 31 Milliarden Euro. Detaillierte Zahlen erläutert der SAP-Vorstand am Vormittag bei einer Pressekonferenz.