Der Zoo Heidelberg muss nach der neuen Corona-Landesverordnung bis Ende November schließen. Auch der Mannheimer Luisenpark und der Herzogenriedpark bleiben zu. Ebenso geht es dem Theater der Stadt Heidelberg, dem Mannheimer Nationaltheater oder dem Pfalzbau in Ludwigshafen, sowie allen kleineren Bühnen. Geschlossen bleiben im November auch alle Museen - beispielsweise die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen oder das Kurpfälzische Museum in Heidelberg. Vom Lockdown betroffen sind auch Kinos, Klubs und Konzerte. Auch Sehenswürdigkeiten wie die Schlösser in Heidelberg und Schwetzingen bleiben diesen Monat ohne Besucher.