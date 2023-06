Das Fahrradverleihsystem im Verkehrsverbund Rhein-Neckar ist VRNnextbike. Leihen kann man die Räder unter anderem in Bensheim, Dossenheim, Frankenthal, Heidelberg, Heddesheim, Ladenburg, Mannheim oder auch in Walldorf und Schwetzingen. Insgesamt ist Nextbike nach Angaben des VRN in 23 Kommunen vertreten. Insgesamt stünden über 2.500 Räder an mehr als 400 Stationen zur Verfügung. Am heutigen Tag des Fahrrads ist jede Fahrt bis 60 Minuten kostenfrei. Ab der 61. Minute greift der Basistarif. Der Weltfahrradtag wurde 1998 eingeführt, um auf das Fahrrad als umweltfreundlichstes und gesündestes Fortbewegungsmittel hinzuweisen.