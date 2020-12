per Mail teilen

Oberbürgermeister Eckart Würzner sagte, der Weihnachtsmarkt müsse „schweren Herzens“ abgesagt werden. Die Stadt hätte ihn trotz Corona gerne möglich gemacht, so Würzner, allerdings lasse die aktuelle Entwicklung mit stark ansteigenden Infektionszahlen den Weihnachtsmarkt nicht zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg liegt aktuell knapp 40, seit heute gilt auch auf öffentlichen Plätzen Maskenpflicht. Mathias Schiemer, Geschäftsführer vom Veranstalter Heidelberg Marketing, ergänzte, man schaue, ob man den Schaustellern in der Adventszeit möglicherweise alternativ einzelne Standorte im Stadtgebiet als Standfläche anbieten könne - man wisse, dass diese Absage auch die Schausteller hart treffe.