„Was ich getan habe kann man nicht verzeihen und ich werde nie darüber hinwegkommen“ – das ließ der Angeklagte zum Prozessauftakt von seinem Verteidiger in seinem Geständnis verlesen. Der 40-jährige erklärte hier, wie er in einer Nacht im Mai nach dem Vatertag unter Drogeneinfluss seinen acht Monate alten Sohn so heftig geschlagen und geschüttelt habe, dass er eine schwere Hirnschwellung erlitt und an seinen Verletzungen starb. Als Grund nannte der Angeklagte einen heftigen Streit mit der getrennt lebenden Mutter des Kindes am Telefon. Danach habe das Kind geweint und habe nicht schlafen wollen. Dies sei der Auslöser für die folgenschwere Tat gewesen. Er ließ mitteilen, er würde sein Leben geben, um die Tat rückgängig machen zu können. Das Urteil könnte noch im Dezember gesprochen werden.