Eigentlich übernimmt der Bund seit Mitte Oktober die Kosten für Corona-Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen. In der Rhein-Neckar-Region gibt es aber bislang offenbar keine Massentests. Auf Nachfrage des SWR heißt es bei vielen Alten- und Pflegeheimen in Mannheim und Heidelberg, dass die Antigen-Tests erst vor einigen Tagen beim Gesundheitsamt beantragt worden seien. Laut einer Sprecherin der evangelischen Stadtmission Heidelberg stehen die Einrichtungen immer noch vor offenen Fragen. Dabei ginge es vor allem um die konkrete Umsetzung. Die meisten Pflegeeinrichtungen seien darauf nicht vorbereitet gewesen, so die Leiterin eines Seniorenzentrums in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt in Heidelberg. Nicht jeder könne die Antigen-Tests durchführen, denn dafür brauche es auch geschultes Personal. Ungeachtet aller Unklarheiten hoffen die Alten- und Pflegeheime in der Rhein-Neckar-Region bis spätestens Anfang Dezember flächendeckend testen zu können.