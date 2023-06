Kaulquappen-Rettung im Gaiberger Wald

Die Feuerwehr hat Tausende Erdkröten-Kaulquappen in einem Wald in Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis) mit Wasser versorgt, die in einer Reifenspur mit Regenwasser um ihr Leben gekämpft haben.

Die Feuerwehr aus Gaiberg hat Tausende Kaulquappen gerettet, die in einer Reifenspur voller Regenwasser umherschwammen. Jäger Ralph Steffen aus Gaiberg hatte die Kaulquappen bei seinem täglichen Routineeinsatz im Wald in der Reifenspur entdeckt. Die Erdkröten-Kaulquappen kämpften darin um ihr Leben, weil ihnen durch die brennnende Sonne das Wasser ausging. Er rief die Feuerwehr und die flutete die Reifenrinne mit Wasser.

Sendung am Mo. , 5.6.2023 18:45 Uhr, Landesschau Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW