Kaufhof Mitarbeiter protestieren bei DGB Kundgebung in Mannheim

Bei der Kundgebung auf dem Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt protestierten auch 50 der rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Galeria Kaufhof. Sie waren alle in Schwarz gekleidet, als Zeichen ihrer Trauer, wie es hieß. Vergangenes Wochenende war bekannt geworden, dass die Filiale in Mannheim Ende August schließen soll. Das Geschäft liege im Herzen der Stadt, dort solle es bleiben, erklärten die Verkäuferinnen und Verkäufer auf der Kundgebung, man wolle sich nicht kampflos geschlagen geben. Sie erhielten viel Zuspruch und Solidarität von anderen Demonstranten.