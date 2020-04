Not macht erfinderisch, auch in der Provinz wie in Lobbach (Rhein-Neckar-Kreis). Das Traditions-Kaufhaus Kreß hat beschlossen, erstmaligeinen reinen Lieferservice anzubieten. Per Internet und Telefon werden die Kunden beraten, die ausgesuchten Kleidungsstücke dann geliefert.

