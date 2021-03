per Mail teilen

Für viele Bewohner von Heidelberg-Rohrbach ist ein Einkauf ohne Kater Bert völlig unvorstellbar. Eigentlich sitzt er immer vor dem Supermarkt, um sich streicheln zu lassen. Aber dann war er plötzlich weg.

Eigentlich gehört Bert zu Stephan Klevenz und seiner Frau Elke. Sie haben sich große Sorgen um ihn gemacht – auch weil sie wissen, dass Bert manchmal ziemlich unvorsichtig ist.

"Er lässt sich manchmal einfach auf der Straße nieder, egal ob da ein Auto ist oder nicht. Die haben gefälligst zu warten, bis er bereit ist, weiterzulaufen." Stephan Klevenz

Kater mit eigener Facebook-Seite

Vor seinem Verschwinden saß Bert regelmäßig vor einem Supermarkt in der Nachbarschaft, um sich dort von den Kunden füttern und streicheln zu lassen. Im Laufe der Zeit hat er sich so eine regelrechte Fan-Gemeinde erarbeitet. Mittlerweile hat er sogar eine eigene Facebook-Seite.

Bert hat sich verändert

Nachdem Bert 2018 schon einmal drei Monate lang verschwunden war, hatte er sich völlig verändert.

"Er war völlig verschreckt, als wir ihn im Haus aus dem Korb geholt haben. Er bekam totale Panik. Erst als wir ihn nach draußen gelassen haben, ging es ihm wieder besser." Stephan Klevenz

Liebe Leute, seit gestern ist Bert wieder da. Wir haben ihn bei jemanden aus der Punkerstraße abgeholt, der uns...Posted by Bert on Saturday, March 13, 2021 Bert, Facebook

Familientreffen nur noch am Supermarkt

Nach seiner Rückkehr vor wenigen Tagen ist Bert zwar wieder an seinem alten Stammplatz am Supermarkt anzutreffen, aber ein Familienleben zu Hause gibt es nicht mehr. Länger als ein paar Minuten hält es der Kater in geschlossenen Räumen nicht aus. Seitdem trifft Stephan Klevenz seinen Kater nur noch beim morgendlichen Spaziergang mit dem Hund - oder er muss Bert vor dem Supermarkt besuchen.