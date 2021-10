Katastrophenübung im Odenwald

Verwaltung und Rettungskräfte im Neckar-Odenwald-Kreis proben den Katastrophenfall. Dabei werden zunächst die Abläufe in der Verwaltung geübt. Für den Ablauf der Katastrophenfall-Übung gibt es nach Angaben des Kreisbrandmeisters, Jörg Kirschenlohr ein detailliertes Drehbuch. Zunächst werden beim Landratsamt mehrere Katastrophenmeldungen eingehen, die von der Verwaltung als reale Fälle behandelt werden. Es werden Rettungskräfte alarmiert, Notfallpläne in Kraft gesetzt, die Unterbringung und Versorgung der Betroffenen organisiert. Später wird ausgewertet, wo gegebenenfalls nachgebessert werden muss. Am Samstag werden die Rettungskräfte dann auf dem Gelände der ehemaligen Neckartalkaserne in Mosbach die Versorgung von Verwundeten und Maßnahmen bei Extremwetterereignissen üben, so der Kreisbrandmeister.