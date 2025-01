Kartenzahlung bei Kollekte in der Christuskirche Mannheim

per Mail teilen

Karte statt Bargeld - Im vergangenen Dezember hat die Evangelische Kirche in Mannheim ein Pilotprojekt gestartet: Spenderinnen und Spender können in der Christuskirche ihre Kollekte jetzt auch per Bankkarte oder Smartphone zahlen. Ein ganz einfaches Tablet samt Kartenlesegerät macht das möglich. Auf dem Tablet kann man individuell eintippen, wie viel man spenden möchte.