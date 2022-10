Es gibt jetzt Tageskarten für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim

per Mail teilen

Der Vorverkauf von Tageskarten für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim ist am Wochenende gestartet worden, ungefähr sechs Monate vor Eröffnung.

Die Resonanz des ersten Vorverkaufstages war gut, bisweilen bildeten sich Schlangen vor den Vorverkaufsständen. Etliche Mannheimer kauften Tageskarten als Weihnachtsgeschenke ein. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 28 Euro, eine Zweitageskarte 43 Euro. Die Tage müssen hintereinander besucht werden.

Für junge Erwachsene günstiger Eintritt

Für junge Erwachsene im Alter von 15 bis 24 Jahren ist es billiger, sie zahlen 11 Euro für einen Tag und 17 Euro für den zweiten Tag. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren ist der Eintritt frei. Karten gibt es am Haupteingang des Luisenparks, in der Tourist-Information vor dem Hauptbahnhof und in der Mobilen Tourist-Information auf dem Paradeplatz.

Der Tageskartenvorverkauf für die BUGA23 hat begonnen SWR

Schon fast 14.000 Dauerkarten verkauft

Seit April gibt es auch schon Dauerkarten. Bislang sind fast 14.000 Dauerkarten für die Bundesgartenschau vom 14. April bis zum 8. Oktober verkauft worden. Darin sind alle 5.000 Veranstaltungen inklusive ebenso wie die Seilbahnfahrten zwischen dem Luisenpark und dem Spinellipark.